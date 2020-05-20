Зам.министра промышленности Виктор Евтухов: Цены на медицинские маски в России будут снижаться

Сейчас, по его словам, аптеки и магазины имеют в запасе около 200 миллионов масок. К прежнему уровню цены вернутся только по окончании эпидемии коронавируса. При этом производственные мощности позволят выпускать их в большем количестве, чем это необходимо в обычных условиях, — добавил зам.министра.
2020-05-20T10:34:08+03:00
2020-05-20T10:34:08+03:00
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10:34, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…