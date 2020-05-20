Зам.министра промышленности Виктор Евтухов: Цены на медицинские маски в России будут снижаться

Сейчас, по его словам, аптеки и магазины имеют в запасе около 200 миллионов масок. К прежнему уровню цены вернутся только по окончании эпидемии коронавируса. При этом производственные мощности позволят выпускать их в большем количестве, чем это необходимо в обычных условиях, — добавил зам.министра.