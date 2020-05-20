Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве оцта, обратились за помощью к специальному докладчику ООН Симонович

Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве оцта, обратились за помощью к специальному докладчику ООН Дубравке Симонович. Они просят ее обратиться к российским властям с требованием объединить дела сестер — это позволит избежать психологических травм во время самого судебного процесса, — сказал а агентству ТАСС адвокат одной из сестер Валентина Фролова. Симонович отвечает в ООН за вопросы о насилии в отношении женщин.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве по предварительному сговору. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. Защита настаивает, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за домашнего насилия.