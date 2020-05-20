Производители аппаратов искусственной вентиляции лёгких пожаловались на травлю со стороны СМИ

В компании также заявили о подкупе сотрудников одного из предприятий.

Инциденты, связанные с аппаратами «Авента-М», касаются только партии, выпущенной в апреле. Остальная техника исправно работает, уверяют в концерне «Радиоэлектронные технологии», который входит в госкорпорацию Ростех. Там сообщили, что СМИ развернули информационную кампанию после пожаров в клиниках Москвы и Петербурга, где лечат заражённых коронавирусом. Это делается с целью дискредитировать российскую промышленность в целом», считают в концерне. Утверждается также, что некоторых сотрудников Уральского приборостроительного завода – основном производителе аппаратов искусственной вентиляции лёгких якобы даже пытались подкупить. Деньги предлагали за любую информацию, способную дискредитировать предприятие. Готовится обращение в правоохранительные органы.

Расследование причин пожаров в больницах Москвы и Петербурга продолжается. Любые манипуляции и обвинения в адрес компании-производителя недопустимы, отметили в концерне.

При пожарах в больницах, предположительно вызванных возгоранием аппаратов ИВЛ, погибли семь человек. Росздравнадзор после этого приостановил использование в России этих приборов.