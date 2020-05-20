В жилом доме в городе Энгельс Саратовской области обрушились два лестничных пролета

В жилом доме обрушились два лестничных пролета. Как рассказали агентству РИА Новости в МЧС, пострадал один человек.
Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего и соседних с ним подъездов. О причинах обрушения пока не сообщается.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В жилом доме обрушились два лестничных пролета. Как рассказали агентству РИА Новости в МЧС, пострадал один человек.
Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего и соседних с ним подъездов. О причинах обрушения пока не сообщается.
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…