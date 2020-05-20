Военный парад, посвященный 75 годовщине Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день – 24 июня.

В Кремле рассматривают разные варианты. РБК ссылаясь свои источники, сообщает о том, что основным считается 24 июня, поскольку в 1945 году Парад прошел именно в этот день. Тогда фронтовики усели вернуться в Москву и к историческому событию нужно было подготовиться, а теперь у переноса совсем другие причины. Если власти остановятся на этой дате, то 24 июня будет проведено и голосование по поправкам в Конституцию, а день будет объявлен выходным, как изначально и предполагается законом о голосовании. В администрации Президента полагают что после долгих вынужденных каникул праздник должен вызвать воодушевление людей и стать еще и символом победы над коронавирусом. Окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Власти рассматривают еще 2 варианта – 8 июля и день окончания войны – 3 сентября, но эта дата вызывает протест в Японии и высокие гости могут не приехать, чтобы не портить отношения с Токио.