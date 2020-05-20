Медсестру Тульской областной больницы наказали за то, что она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. Как пишет интернет-издание «Тульские новости», к ней применили дисциплинарное взыскание. С персоналом учреждения провели разъяснительную беседу.

Источник издания рассказал, что медсестра оделась так, поскольку в больнице было очень жарко, но она не ожидала, что костюм будет просвечивать. О жалобах пациентов в больнице на такую рабочую одежду не сообщается.