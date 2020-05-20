Производитель российских аппаратов ИВЛ «Авента-М» утверждает, что против него началась информационная кампания

Концерн «Радиоэлектронные технологии» намерен привлечь к ответственности тех, кто пытается дискредитировать компанию и его представитель утверждает, что зафиксировали попытку подкупа сотрудников в обмен на интервью, где будет некая разоблачающая информация.

Ранее использование аппаратов этой компании привело к пожарам в больницах Москвы и Петербурга. Погибли шесть человек. После этого власти приняли решение приостановить эксплуатацию устройств «Авента-М». В концерне сказали, что проблема касается лишь моделей, которые выпущены после 1 апреля. Остальные продолжают работать в лечебных учреждениях.