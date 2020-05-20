Агентство Bloomberg внесло правки в статью о коронавирусе в России, которая вызвала возмущение российского посольства

Были изменены подписи к иллюстрациям о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития. Кроме того, в материал добавлены указания, что были внесены изменения.

До этого агентство скорректировало заголовок к публикации от 13-го мая, который вызвал критику официального представителя МИД Марии Захаровой. Материал также был посвящен ситуации с коронавирусом в России.