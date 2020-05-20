Во время пандемии россияне стали меньше покупать в долг

Расходы по кредитным картам значительно упали.

Граждане перестали использовать доступные лимиты по кредитным каратам. На счету остается более половины средств, которые держатель мог бы потратить подсчитали в Национальном бюро кредитных историй по заказу РБК. Аналитики сообщили, что это самое серьезное снижение за последние пять лет. Показатель откатился к уровню кризисного 2015 года. Люди реагируют на ситуацию не типично в сравнении с обычным поведением в кризис, когда траты остаются на прежнем уровне, а гасят задолженность медленнее. Многие россияне сократили ежедневные расходы, а зарплату получать не перестали, что позволило им часть средств направить на погашение долгов. В силу естественных причин, сейчас невозможно, например, сделать ремонт, отправиться в отпуск и даже сходить в ресторан да и крупные покупки россияне предпочитают откладывать, опасаясь снижения своих доходов или потери работы.

О сокращении своих расходов в середине апреля в ходе опроса, проведенного Центральным банком, объявили более 44 процентов россиян.