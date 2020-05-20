Уголовное дело о госизменене и злоупотреблении властью возбуждено против бывшего президента Украины Петра Порошенко

Уголовное дело о государственной изменене и злоупотреблении властью возбуждено против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Генпрокуратура страны приняла такое решение после обнародования аудиозаписей предполагаемых разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри, — пишет издание «Украинская правда» .

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который обнародовал эти записи, рассказал, что в частности, ради крупных сумм от Вашингтона Порошенко повышал тарифы для украинских граждан.

По словам депутата Деркача, сами записи делал Петр Порошенко в собственных интересах.

В партии бывшего президента считают, что опубликованные записи были сфабрикованы с целю подорвать поддержку Украины со стороны США и вовлечь Киев в кампанию по выборам американского президента.