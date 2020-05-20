В Швейцарии впервые в истории страны сегодня в парламенте рассмотрят вопрос об импичменте генпрокурору

Одного из его подчинённых обвиняют в связях с Россией.

Если парламент поддержит обвинения, федеральному прокурору Михаэлю Лауберу грозит отставка. К ней могут привести действия советника главы швейцарской прокуратуры Винценца Шнелля. Как пишет Новая газета с 2014-го он несколько лет неформально ездил в Россию. Встречался здесь, в том числе с ныне покойным заместителем генпрокурора Сааком Карапетяном, незаконно охотился с ним на Камчатке на медведей, ужинал в ресторанах, принимал подарки. В тот же период прокуратура Швейцарии отказалась возбудить уголовное дело против сына на тот момент генпрокурора Юрия Чайки Артёма, которого Новая газета и Фонд борьбы с коррупцией заподозрили в отмывании бюджетных денег через швейцарскую недвижимость. Также в Швейцарии прекратили дело об отмывании денег против экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник. Кроме того Шнелль как пишет Новая газета возможно помогал блокировать расследование гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского, вскрывшего миллиардные хищения из госбюджета, большинство средств прошло через швейцарские банки и фирмы.

Шнелля также подозревают в неофициальных контактах с российским адвокатом Натальей Весельницкой, ее допрашивали в связи с возможным вмешательством России в выборы президента США.