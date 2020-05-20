Венгрия запрещает менять в документах пол, который был указан при рождении

Закон, который предложила правящая партия Фидес, поддержали 133 депутата парламента, против проголосовали 57. Теперь в свидетельствах о рождении, заключении брака и смерти вместо венгерского слова «пол» будет фигурировать термин «пол при рождении». Как передает ВВС, после вступления такого закона в силу, власти смогут отклонить заявки на смену пола в документах, которые граждане страны подавали в течение последних трех лет. По словам правозащитников, последние два года в Венгрии практически невозможно изменить пол в документах, что стало причиной многочисленных судебных исков.
2020-05-20T08:34:30+03:00
2020-05-20T08:34:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645877-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 20 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…