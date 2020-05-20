Коронавирус привел к росту случаев мошенничества в сфере доставки товаров через интернет

Злоумышленники маскируют свои ресурсы под сайты популярных курьерских служб. Специалисты по кибербезопасности уже обнаружили более 250 таких страниц в интернете, передает агентство «Интерфакс». С помощью таких сайтов преступники похищают деньги и данные банковских карт пользователей. Эксперты советуют проявлять осторожность при общении с продавцами, которые обещают большие скидки на технику, не заказывать товар по предоплате и внимательно изучить адрес сайта курьерской компании.