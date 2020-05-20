Коронавирус привел к росту случаев мошенничества в сфере доставки товаров через интернет

Злоумышленники маскируют свои ресурсы под сайты популярных курьерских служб. Специалисты по кибербезопасности уже обнаружили более 250 таких страниц в интернете, передает агентство «Интерфакс». С помощью таких сайтов преступники похищают деньги и данные банковских карт пользователей. Эксперты советуют проявлять осторожность при общении с продавцами, которые обещают большие скидки на технику, не заказывать товар по предоплате и внимательно изучить адрес сайта курьерской компании.
2020-05-20T08:33:57+03:00
2020-05-20T08:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…