Вопрос об отставке генпрокурора конфедерации Лаубера планирует рассмотреть судебная комиссия швейцарского парламента

Вопрос об отставке генерального прокурора конфедерации Микаэля Лаубера планирует рассмотреть сегодня судебная комиссия швейцарского парламента. Как писала «Новая газета», импичмент связан с поездками подчиненного прокурора в Россию.

По сведениям издания, сотрудник ведомства имел неофициальные контакты с представителями российской прокуратуры, участвовал здесь в охоте. А в качестве ответной услуги пытался блокировать расследование на Западе гибель юриста Сергея Магнитского и еще ряд дел, которые связаны с Россией.

Кроме того, как пишет швейцарская пресса, претензии к Лауберу связаны с его неофициальными встречами с главой ФИФА Джанни Инфантино во время расследования деятельности руководства спортивной организации.