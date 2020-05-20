Генеральная прокуратура Украины возбудила дело о государственной измене против бывшего президента Петра Порошенко

Это случилось после обнародования записей возможных разговоров экс-главы государств с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри, пишет интернет-издание издание «Украинская правда». Записи разговоров предоставил ведомству депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, Порошенко обсуждал с американской стороной в том числе вопрос о смене генерального прокурора Украины в обмен на кредит в 1 млрд. долларов.