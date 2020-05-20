Совет Федерации сегодня предложит правительству повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года

В верхней палате парламента решили вернуться к обсуждению этой темы на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

Совет Федерации рекомендует правительству увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с нынешних 18 лет до 21 года. Такое предложение верхняя палата озвучит по итогам выступления вице-премьера Татьяны Голиковой, которое пройдет сегодня. Об этом агентству ТАСС рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он пояснил, что эта мера направлена на укрепление иммунитета населения и привитие культуры здорового образа жизни. Аналогичное предложение касается и табака. В случае, если правительство согласится с предложениями, оно само определит возраст, с которого можно будет покупать алкоголь и сигареты.

Инициативу поддерживает и Минздрав – еще на прошлой неделе вопрос повышения минимального возраста продажи спиртного поднял глава министерства Михаил Мурашко. Он объяснил необходимость такого шага данными статистики, согласно которым мужская смертность после 18 лет начинает резко расти, и связал это именно с доступностью алкоголя.

По данным Минздрава, россияне стали употреблять больше алкоголя после введения режима изоляции.