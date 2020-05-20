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08:05, 20 мая 2020

Туристическая отрасль в России начнет выходить из карантина с 1 июня

О таких планах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. В эфире Первого канала она отметила, что на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Руководитель федерального агентства добавила, что смягчение требований к санаториям обсуждается совместно с Роспотребнадзором.

Турция с сегодняшнего дня открывает свои границы для туристов, в том числе и из России. Однако пока не стоит надеяться на скорое возобновление туризма в эту страну, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина

Она добавила, что стремление Турции привлечь как можно больше туристов очевидно, но пока мало кто захочет открывать свои границы.



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