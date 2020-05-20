Агентство Bloomberg поправило публикацию о коронавирусе в России после возмущения посольства нашей страны в США

Изменения внесли в подписи в графике в статье «Как путинская Россия испортила пандемию». Сам текст материала правки не затронули, передает ТАСС. В публикации на сайте агентства Bloomberg отмечается, что российское здравоохранение страдает от плохого финансирования и ошибочной попытки заменить импорт лекарств и медицинского оборудования местным производством. Особенно плохо, как утверждает автор публикации, дело с этим обстоит в российских регионах. Статью сопровождает график Всемирного банка, на котором как отметили российские дипломаты искажена ситуация с количеством больничных коек в России. Их как сначала указывало агентство, 7 лет назад было якобы около 4-х тысяч на тысячу пациентов и вдвое больше в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В посольстве это назвали цитата «неприкрытым подлогом» и привели ссылки на статистику на сайте Всемирного банка. После этого подписи в графике агентство изменило, указав, что в России на тот момент было 8 с лишним тысяч мест в больницах.

На прошлой неделе агентство Bloomberg изменило заголовок своего материала о коронавирусе после критики российского МИДа. До этого претензии Москвы вызвали публикации газет New York Times и Financial Times о предполагаемой высокой смертности от новой инфекции в Москве и Петербурге.