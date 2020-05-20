Во Всемирной банке прогнозируют, что из-за пандемии в состоянии крайней нищеты могут оказаться 60 миллионов человек. Это станет следствием приостановки работы развитых экономик в связи с карантином и сведет на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью, считает президент организации Дэвид Мэллас. Он призвал предоставлять помощь бедным слоям населения, в том числе денежную, и поддерживать частный сектор.