Во Всемирной банке прогнозируют, что из-за пандемии в состоянии крайней нищеты могут оказаться 60 миллионов человек. Это станет следствием приостановки работы развитых экономик в связи с карантином и сведет на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью, считает президент организации Дэвид Мэллас. Он призвал предоставлять помощь бедным слоям населения, в том числе денежную, и поддерживать частный сектор.
2020-05-20T07:32:48+03:00
2020-05-20T07:32:48+03:00
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07:32, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…