РБК пишет, что в Кремле хотят провести голосование по Конституции и парад Победы в один день — 24 июня

Издание ссылается на четыре источника. Ранее о том, что в администрации президента рассматривают возможность провести общероссийское голосование в этот день, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Поправки в Конституцию предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему оставаться на своем посту до 2036 года.
2020-05-20T07:31:28+03:00
2020-05-20T07:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…