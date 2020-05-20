РБК пишет, что в Кремле хотят провести голосование по Конституции и парад Победы в один день — 24 июня

Издание ссылается на четыре источника. Ранее о том, что в администрации президента рассматривают возможность провести общероссийское голосование в этот день, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Поправки в Конституцию предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему оставаться на своем посту до 2036 года.