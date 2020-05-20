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07:31, 20 мая 2020

Агентство Bloomberg внесло правку в публикацию о коронавирусе, которая вызвала возмущение посольства России в США

Агентство Bloomberg внесло правку в публикацию о коронавирусе, которая вызвала возмущение посольства России в США. Изменены подписи под графиками, текст не меняли, передает ТАСС. Российские дипломаты этой ночью заявили, что в публикации перепутаны графики, что, по их мнению, привело к занижению количество больничных коек в России. Дипмиссия потребовала опровержения и извинений.



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