Агентство Bloomberg внесло правку в публикацию о коронавирусе, которая вызвала возмущение посольства России в США. Изменены подписи под графиками, текст не меняли, передает ТАСС. Российские дипломаты этой ночью заявили, что в публикации перепутаны графики, что, по их мнению, привело к занижению количество больничных коек в России. Дипмиссия потребовала опровержения и извинений.
2020-05-20T07:31:08+03:00
2020-05-20T07:31:08+03:00
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07:31, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…