В России с сегодняшнего дня должны начать отправлять призывников в воинские части

Эпидемия коронавируса значительно сдвинула сроки кампании. Хотя она должна была начаться еще 1 апреля, призывные комиссии во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, открылись только неделю назад. Тем не менее, в Минобороны утверждают, что план по призыву в регулярную армию выполняется. До 15 июля, по планам ведомства, ее должны пополнить 135 тысяч военнослужащих. В самих комиссиях, тем временем, введены повышенные меры безопасности. Призывников обещают допускать к медосмотру только с отрицательным тестом на коронавирус, а после того, как их отправят в воинскую часть – поместить на двухнедельный карантин. Изменится даже формат церемонии принятия присяги: она не будет торжественной, а родственников на нее пускать не будут.

По последним данным Минобороны, коронавирус в армии и военных учебных заведениях выявлен у более чем 3 тысяч человек, из них примерно половина – военнослужащие.