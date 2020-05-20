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07:02, 20 мая 2020

В Ленинградской области истёк срок выплат надбавок медикам, которые работают с людьми, заражёнными коронавирусом

На выплаты медикам из бюджета Ленинградской области власти выделили 130 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он обещал, что средства выплатят до сегодняшнего дня, произошло это или нет — пока неясно. Ранее сотрудники станции скорой помощи во Всеволожске, а также гатчинской больнице жаловались, что не получили обещанных президентом надбавок, пишет региональное издание 47news.ru. О том, что их нет, говорят медики во многих регионах. Генпрокуратура выявила проблемы в Самарской, Новосибирской, Челябинской областях, Краснодарском крае и ряде других субъектов страны. Вчера СК возбудил первое уголовное дело за невыплату надбавок медикам. Это произошло на Кубани после видеообращения сотрудников станции скорой помощи Армавира, они жаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии. В краевом минздраве утверждали, что деньги, предназначенные для выплат медикам, вовремя перевели во все учреждения. Объем необходимых средств рассчитывали исходя из сведений, представленных больницами.

Президент Путин вчера раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам. Ранее глава страны потребовал сделать это до 15 мая.



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