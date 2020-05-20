Первая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких из США должна сегодня поступить в Россию

По крайней мере ранее об этом в личном разговоре договорились президенты двух стран.

Американские власти направят сегодня в Россию пятьдесят аппаратов ИВЛ. Президент США Дональд Трамп говорил, что передаёт их в дар российскому народу, поскольку в Москве сейчас тяжелая эпидемиологическая ситуация. Позже в Белом доме пояснили, что руководитель Соединённых Штатов пошел на такой шаг в ответ на просьбу о помощи со стороны Владимира Путина, и тогда же заявил о готовности предложить поддержку любой нуждающейся стране.

Всего Трамп обещал России двести аппаратов ИВЛ. Сто пятьдесят из них должны приехать во второй партии, которую привезут двадцать шестого мая.

Москва в свою очередь ранее также помогала Соединённым Штатам в борьбе с эпидемией коронавируса. Еще в конце марта она направляла туда груз с медицинским оборудованием и расходными материалами. При этом, тогда США всё же оплатили часть стоимости этой поставки.

Соединённые штаты и Россия сейчас занимают первые два места в мире по количеству пациентов с коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США всего выявили полтора миллиона случаев нового заболевания, а в России почти триста тысяч.