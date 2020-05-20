Еще два российских региона сегодня ослабляют введённые из-за коронавируса ограничения

Региональные чиновники продолжают постепенно восстанавливать необходимые для жителей сервисы. Так, в Воронеже снова откроются детские сады. Они сделают это постепенно. С сегодняшнего дня заработают только дежурные группы для временного ухода не более чем на двенадцать воспитанников. Для зачисления ребёнка в такую группу родителям необходимо заранее обратиться в администрацию детского сада. Ранее по такому же принципу они окрылись и в других городах, например, в Тамбове и в Великом Новгороде.

Еще с сегодняшнего дня в Ульяновске снова будут работать библиотеки. Туда можно будет приходить только в медицинских масках и перчатках. Время для посещений нужно заранее согласовывать с администрацией заранее, для этого можно позвонить написать заявку на сайтах библиотек и на их страницах в социальных сетях. Почти также эта система сейчас работает на Сахалине и в Казани.

Ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения региональные чиновники начали на прошлой неделе. Это связано с тем, что президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней. Из-за этого меры по противодействию распространению коронавируса определяет каждый губернатор в отдельности.