Чемпионат Коста-Рики станет первым футбольным турниром на Американском континенте, который возобновится

Чемпионат Коста-Рики станет первым профессиональным футбольным турниром на Американском континенте, который возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Чемпионату Никарагуа теперь не будет так одиноко на континенте. В этой стране рискнули и вовсе не стали переносить игры. Пока обошлось без серьезных последствий. 15 мая правительство Коста-Рики разрешило проводить профессиональные соревнования и президент местной федерации футбола Хулиан Солано подтвердил, что первые матч будут сыграны 20 мая. Сейчас в Коста-Рике, как и во многих южноамериканских чемпионатах играется турнир Закрытия – Клаусура. После 8 туров из 22-х лидирует Саприсса, которая опережает самого принципиального соперника Аллахуэленсе на 4 очка. Солано объявил, что матчи будут играться дважды в неделю и к первому июля чемпионат завершится. Во время встреч командам будет разрешено делать по пять замен.

Пока в мире играют в профессиональный футбол в четырех странах, в том числе в Белоруссии, где чемпионат также решили не прерывать.