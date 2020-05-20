Совет Федерации обсудит сегодня антикризисные меры по поддержке населения и бизнеса в период пандемии. Их ранее предложил президент Путин.

Сенаторы намерены поддержать очередные законы, разработанные по предложениям президента. Это необходимо, что они скорее начали действовать, и удалось преодолеть последствия, вызванные коронавирусом, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уточнила: перед заседанием все члены верхней палаты пройдут тестирование на новую инфекцию. Сенаторы обсудят предложенный главой страны на прошлой неделе пакет мер для поддержки населения и бизнеса. Минимальный размер по уходу за ребёнком предлагается повысить с трёх с половиной тысяч рублей вдвое, всем семьям с маленькими детьми ежемесячно будут платить пять тысяч рублей, федеральная доплата помимо медиков обещана соцработникам и педагогам, а бизнесу — списание налогов в период с апреля по июнь. Кроме того, самозанятым вернут налог на доход за прошлый год, а индивидуальным предпринимателям, занятым в пострадавших отраслях, предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.

Премьер Михаил Мишустин сказал, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан, анонсированный президентом на прошлой неделе, станет самым дорогим из принятых на данный момент. В верхней палате его оценили примерно в 800 миллиардов рублей.