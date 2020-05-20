СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплат врачам надбавок за работу с коронавирусными больными

Ранее многие медики жаловались, что так и не получили обещанных денег.

Уголовное дело по статье «халатность» возбудили следственные органы Краснодарского края. Поводом для этого стала жалоба врачей больницы города Армавира на невыплату стимулирующих надбавок. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Расследованием займется отдел по особо важным делам.

Ранее главврач городской больницы Армавира Сергей Смирнов был уволен после проведения служебной проверки. Ее организовали из-за обращения сотрудников службы скорой помощи, которые пожаловались на отсутствие выплат. Власти региона утверждали, что главврач не подал им списки сотрудников больницы, которые претендовали на доплаты за работу с коронавирусными больными. При этом позднее сотрудники больницы записали видеообращение в поддержку Смирнова, потребовав восстановить его в должности. Также на сайте Change.org появилась петиция, где утверждалось, что в службе скорой помощи не просили увольнять главврача, а лишь хотели разобраться с отсутствием выплат.

Согласно распоряжению президента Владимира Путина, доплаты медикам за работу с больными COVID-19 должны составить от 25 до 80 тысяч рублей.