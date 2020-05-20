Российские военкоматы сегодня начнут отправлять в армию призывников

Из-за пандемии все торжественные церемонии отменены, родителей новобранцев на присягу не пригласят, сообщили в Минобороны. Как передает «Интерфакс», в ведомстве пообещали, что все призывники будут обеспечены медицинскими масками и в обязательном порядке сдадут тесты на коронавирус.
2020-05-20T05:09:45+03:00
2020-05-20T05:09:45+03:00
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05:09, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…