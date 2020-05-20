Российские военкоматы сегодня начнут отправлять в армию призывников

Из-за пандемии все торжественные церемонии отменены, родителей новобранцев на присягу не пригласят, сообщили в Минобороны. Как передает «Интерфакс», в ведомстве пообещали, что все призывники будут обеспечены медицинскими масками и в обязательном порядке сдадут тесты на коронавирус.