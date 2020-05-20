Военные развернут лагерь на тысячу человек для заразившихся сотрудников золотодобывающей компании «Полюс»

Он появится в поселке Еруда Красноярского края вместе с мобильным госпиталем на сто коек, сообщили в Минобороны. Из-за вспышки коронавируса в Еруду направлены более 400 военнослужащих, в том числе около 80 медиков. По последним официальным данным, коронавирус нашли у более восьми сотен рабочих местного комбината.
2020-05-20T05:09:26+03:00
2020-05-20T05:09:26+03:00
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05:09, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…