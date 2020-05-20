Военные развернут лагерь на тысячу человек для заразившихся сотрудников золотодобывающей компании «Полюс»

Он появится в поселке Еруда Красноярского края вместе с мобильным госпиталем на сто коек, сообщили в Минобороны. Из-за вспышки коронавируса в Еруду направлены более 400 военнослужащих, в том числе около 80 медиков. По последним официальным данным, коронавирус нашли у более восьми сотен рабочих местного комбината.