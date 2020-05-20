РБК со ссылкой на источники сообщает, что голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Это 24 июня – дата проведения парада в 1945 году. Ранее о том, что в администрации президента рассматривают возможность провести общероссийское голосование в этот день, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Поправки в Конституцию предусматривают, среди прочего, обнуление президентских сроков Владимира Путина.