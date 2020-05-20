Российские дипломаты потребовали извинений от агентства Bloomberg из-за статьи о коронавирусе

В посольстве России в США заявили, что в публикации занижено количество больничных коек в нашей стране, передает РИА. Дипмиссия настаивает на том, чтобы американское информагентство выпустило опровержение. Недавно российский МИД требовал опровержений от газет New York Times и Financial Times из-за статей, где утверждалось, что в России занижена официальная смертность от коронавируса. В правительстве и в мэрии Москвы это отрицают.
2020-05-20T05:08:36+03:00
2020-05-20T05:08:36+03:00
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05:08, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…