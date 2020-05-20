Российские дипломаты потребовали извинений от агентства Bloomberg из-за статьи о коронавирусе

В посольстве России в США заявили, что в публикации занижено количество больничных коек в нашей стране, передает РИА. Дипмиссия настаивает на том, чтобы американское информагентство выпустило опровержение. Недавно российский МИД требовал опровержений от газет New York Times и Financial Times из-за статей, где утверждалось, что в России занижена официальная смертность от коронавируса. В правительстве и в мэрии Москвы это отрицают.