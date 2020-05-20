Австрия предложит альтернативный план помощи экономике Евросоюза

Премьер-министр Себастьян Курц заявил, что скептически настроен по отношению к идее Германии и Франции создать фонд восстановления европейской экономики объемом 500 миллиардов евро. По его словам, власти Австрии считают, что правильный путь – это кредиты, а не субсидии. Курц добавил в интервью местные СМИ, что Австрия согласовывает свою позицию с Нидерландами, Данией и Швецией.
2020-05-20T04:20:23+03:00
2020-05-20T04:20:23+03:00
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04:20, 20 мая 2020
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