Австрия предложит альтернативный план помощи экономике Евросоюза

Премьер-министр Себастьян Курц заявил, что скептически настроен по отношению к идее Германии и Франции создать фонд восстановления европейской экономики объемом 500 миллиардов евро. По его словам, власти Австрии считают, что правильный путь – это кредиты, а не субсидии. Курц добавил в интервью местные СМИ, что Австрия согласовывает свою позицию с Нидерландами, Данией и Швецией.