В США расследуют дело об отмывании денег в отношении украинского миллиардера Игоря Коломойского

Об этом сообщает сайт «Баззфид» со ссылкой на источники. По их словам, проверяется происхождение сотен миллионов долларов, на которые Коломойский приобрел в штате Кливленд отель, офисное здание и другую недвижимость. Расследование ведется уже больше года. Сам Коломойский сказал изданию, что о нем не знает. Бизнесмену, в частности, принадлежит украинский телеканал «1+1», в эфире которого выходило юмористическое шоу Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины.
2020-05-20T04:19:21+03:00
2020-05-20T04:19:21+03:00
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04:19, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…