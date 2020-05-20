В США расследуют дело об отмывании денег в отношении украинского миллиардера Игоря Коломойского

Об этом сообщает сайт «Баззфид» со ссылкой на источники. По их словам, проверяется происхождение сотен миллионов долларов, на которые Коломойский приобрел в штате Кливленд отель, офисное здание и другую недвижимость. Расследование ведется уже больше года. Сам Коломойский сказал изданию, что о нем не знает. Бизнесмену, в частности, принадлежит украинский телеканал «1+1», в эфире которого выходило юмористическое шоу Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины.