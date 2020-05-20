Кембриджский университет решил проводить в следующем году лекции только в онлайн-формате

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление вуза. При этом университет не исключает что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности. Решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса.
2020-05-20T04:18:54+03:00
2020-05-20T04:18:54+03:00
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04:18, 20 мая 2020
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