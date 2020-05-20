Совет Федерации предлагает ограничить продажу табака и алкоголя

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления верхней палаты парламента. В частности, предлагается повысить возраст, с которого допускается розничная продажа спирного, и расширить полномочия в этой сфере местных властей. Возможно, детали станут известны сегодня, когда перед сенаторами выступит вице-премьер Татьяна Голикова. Ожидается, что она расскажет о борьбе с коронавирусом.
2020-05-20T04:18:29+03:00
2020-05-20T04:18:29+03:00
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04:18, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…