Совет Федерации предлагает ограничить продажу табака и алкоголя

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления верхней палаты парламента. В частности, предлагается повысить возраст, с которого допускается розничная продажа спирного, и расширить полномочия в этой сфере местных властей. Возможно, детали станут известны сегодня, когда перед сенаторами выступит вице-премьер Татьяна Голикова. Ожидается, что она расскажет о борьбе с коронавирусом.