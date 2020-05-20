Туристическая отрасль в России начнет выходить из карантина с 1 июня

О таких планах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. В эфире Первого канала она отметила, что на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Руководитель федерального агентства добавила, что смягчение требований к санаториям обсуждается совместно с Роспотребнадзором.