Туристическая отрасль в России начнет выходить из карантина с 1 июня

О таких планах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. В эфире Первого канала она отметила, что на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Руководитель федерального агентства добавила, что смягчение требований к санаториям обсуждается совместно с Роспотребнадзором.
2020-05-20T04:17:39+03:00
2020-05-20T04:17:39+03:00
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04:17, 20 мая 2020
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