Суд Мадрида постановил, что жительница Испании Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали

В 2017 году по ее требованию была проведена эксгумация останков прославленного художника. Абель более 10 лет пыталась доказать, что он является ее отцом. Если бы ДНК-тест это подтвердил, то она могла бы претендовать на авторские права, но тест оказался отрицательным, сообщили в фонде имени Сальвадора Дали. Теперь Пилар Абель должна будет уплатить судебные издержки и расходы на эксгумацию.
2020-05-20T03:19:23+03:00
2020-05-20T03:19:23+03:00
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03:19, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…