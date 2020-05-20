Ставший знаменитым ветеран Второй мировой войны Том Мур получит от королевы Великобритании титул рыцаря

Этот человек – настоящее национальное сокровище, говорится в заявлении премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, кампания по сбору пожертвований, которую начал полковник Мур, вдохновила всю страну и стала маяком надежды в коронавирусном тумане. Ветерану, которому сто лет, удалось собрать на нужды британской Национальной системы здравоохранения 40 миллионов долларов.
2020-05-20T03:18:53+03:00
2020-05-20T03:18:53+03:00
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03:18, 20 мая 2020
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