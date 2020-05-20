Посольство России в США потребовало от агентства «Блумберг» опровержения и извинений

Дипломаты утверждают, что в публикации об эпидемии коронавируса в России перепутаны графики и дано заниженное количество больничных коек в стране, передает РИА. Ответа американского агентства пока не последовало. Ранее газеты New York Times и Financial Times опубликовали статьи, где утверждалось, что официальная смертность от коронавируса в России не соответствует реальной ситуации. Российский МИД потребовал от изданий опубликовать опровержения.
2020-05-20T03:18:16+03:00
2020-05-20T03:18:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645781-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:18, 20 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…