Посольство России в США потребовало от агентства «Блумберг» опровержения и извинений

Дипломаты утверждают, что в публикации об эпидемии коронавируса в России перепутаны графики и дано заниженное количество больничных коек в стране, передает РИА. Ответа американского агентства пока не последовало. Ранее газеты New York Times и Financial Times опубликовали статьи, где утверждалось, что официальная смертность от коронавируса в России не соответствует реальной ситуации. Российский МИД потребовал от изданий опубликовать опровержения.