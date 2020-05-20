В больнице Дербента в Дагестане введут режим ЧС из-за роста числа зараженных

Медики не были обеспечены средствами защиты, заболели сами, и больница стала одним из источников распространения коронавируса, сказал замглавы городской администрации Заур Эминов, передает ТАСС. Медицинское учреждение будет охранять Росгвардия.
2020-05-20T03:17:25+03:00
2020-05-20T03:17:25+03:00
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03:17, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…