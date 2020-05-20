Москва избежала самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусом, заявил Сергей Собянин

Мэр пояснил, что столичные власти прогнозировали на середину мая огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, которого система здравоохранения могла бы не выдержать. По словам Собянина, то, что такой прогноз не сбылся, это заслуга москвичей, передает ТАСС. В Москве за сутки умерли еще 75 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв новой инфекции в столице превысило 1700, сообщили вечером в оперативном штабе.
2020-05-20T03:12:28+03:00
2020-05-20T03:12:28+03:00
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03:12, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…