Москва избежала самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусом, заявил Сергей Собянин

Мэр пояснил, что столичные власти прогнозировали на середину мая огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, которого система здравоохранения могла бы не выдержать. По словам Собянина, то, что такой прогноз не сбылся, это заслуга москвичей, передает ТАСС. В Москве за сутки умерли еще 75 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв новой инфекции в столице превысило 1700, сообщили вечером в оперативном штабе.