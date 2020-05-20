На Украине начато расследование в отношении Петра Порошенко из-за записи его разговора с американскими политиками

Генпрокуратура проверяет бывшего президента страны на предмет государственной измены и злоупотребления властью, сообщило со ссылкой на источники издание «Украинская правда». Накануне депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, тогдашние вице— президент США Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри обсуждают вопросы

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