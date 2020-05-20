В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв новой инфекции в столице превысило 1700, сообщили вечером в оперативном штабе. Согласно официально статистике, всего в России с начала пандемии от коронавируса скончались почти три тысячи человек. При этом выявленных инфицированных в стране около 300 тысяч.
2020-05-20T02:21:52+03:00
2020-05-20T02:21:52+03:00
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02:21, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…