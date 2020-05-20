В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв новой инфекции в столице превысило 1700, сообщили вечером в оперативном штабе. Согласно официально статистике, всего в России с начала пандемии от коронавируса скончались почти три тысячи человек. При этом выявленных инфицированных в стране около 300 тысяч.