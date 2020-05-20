Военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье

Погибли три члена экипажа, сообщили в Минобороны. Вертолет упал во время учебно-тренировочного полета примерно в 20 км от города Клин в безлюдной местности. В военном ведомстве инцидент называют «жесткой посадкой», но в экстренных службах сказали ТАСС, что вертолет был практически полностью разрушен. Предполагается, что причиной аварии стала техническая неисправность.