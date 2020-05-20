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02:18, 20 мая 2020

Министерство обороны Чехии отказалось передать России памятник маршалу Ивану Коневу

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу попросил об этом своего чешского коллегу. Лубомир Метнар ответил, что не может этого сделать, поскольку памятник является собственностью одного из муниципалитетов Праги, сообщает чешское информагентство ЧТК.
Советский памятник демонтировали в Праге в начале апреля. Это вызвало крайне резкую реакцию российского МИДа. Памятник Коневу планируют передать в создаваемый в Праге музей 20-го века.



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