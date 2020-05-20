С французского режиссера Абделатифа Кешиша сняли обвинения в домогательствах

Как сообщает агентство «Франс Пресс», уголовное дело закрыто из-за нехватки доказательств. В сексуальных домогательствах 59-летнего режиссера, обладателя «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Жизнь Адель», обвинила в 2018 году актриса, имя которой не разглашается. Сам Абделатиф Кешиш настаивает на своей невиновности.