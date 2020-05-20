С французского режиссера Абделатифа Кешиша сняли обвинения в домогательствах

Как сообщает агентство «Франс Пресс», уголовное дело закрыто из-за нехватки доказательств. В сексуальных домогательствах 59-летнего режиссера, обладателя «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Жизнь Адель», обвинила в 2018 году актриса, имя которой не разглашается. Сам Абделатиф Кешиш настаивает на своей невиновности.
2020-05-20T01:05:08+03:00
2020-05-20T01:05:08+03:00
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01:05, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…