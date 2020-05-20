Министр промышленности и торговли полагает, что цены на маски будут снижаться

Ажиотажного спроса уже нет, сказал в телеэфире Виктор Евтухов. Он отметил, что из Китая будет ввезено 300 миллионов масок, кроме того, наращивается их производство в России, передает «Интерфакс». В большинстве регионов, в том числе и в столичном, действует требование носить маски в общественных местах.