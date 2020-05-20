Министр промышленности и торговли полагает, что цены на маски будут снижаться

Ажиотажного спроса уже нет, сказал в телеэфире Виктор Евтухов. Он отметил, что из Китая будет ввезено 300 миллионов масок, кроме того, наращивается их производство в России, передает «Интерфакс». В большинстве регионов, в том числе и в столичном, действует требование носить маски в общественных местах.
2020-05-20T01:04:38+03:00
2020-05-20T01:05:44+03:00
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01:04, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…