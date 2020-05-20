В Рязани полиция и ФСБ прервали выступление комедийных артистов в одном из баров

Стендап-шоу сочли нелегальным из-за режима изоляции. Как сообщается на сайте управления МВД по Рязанской области, в воскресенье было составлено 13 административных протоколов по статье «Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации». Это грозит штрафом до 30 тысяч рублей. Еще 35 человек отделались предупреждениями.