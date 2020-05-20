В Рязани полиция и ФСБ прервали выступление комедийных артистов в одном из баров

Стендап-шоу сочли нелегальным из-за режима изоляции. Как сообщается на сайте управления МВД по Рязанской области, в воскресенье было составлено 13 административных протоколов по статье «Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации». Это грозит штрафом до 30 тысяч рублей. Еще 35 человек отделались предупреждениями.
2020-05-20T01:04:01+03:00
2020-05-20T01:04:01+03:00
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01:04, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…