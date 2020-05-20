Режим чрезвычайной ситуации введут на территории больницы в дагестанском Дербенте

Она стала одним из источников распространения коронавируса, сказал замглавы городской администрации Заур Эминов. По его словам, медики не были своевременно обеспечены средствами защиты, из-за чего сами заболели. Чиновник отметил, что в отдельных случаях защитные маски для врачей делали из утилизированных защитных комбинезонов, передает ТАСС. Теперь больницу в Дербенте будет охранять Росгвардия