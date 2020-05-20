Режим чрезвычайной ситуации введут на территории больницы в дагестанском Дербенте

Она стала одним из источников распространения коронавируса, сказал замглавы городской администрации Заур Эминов. По его словам, медики не были своевременно обеспечены средствами защиты, из-за чего сами заболели. Чиновник отметил, что в отдельных случаях защитные маски для врачей делали из утилизированных защитных комбинезонов, передает ТАСС. Теперь больницу в Дербенте будет охранять Росгвардия
2020-05-20T00:58:58+03:00
2020-05-20T00:58:58+03:00
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00:58, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…